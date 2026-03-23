دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في النقب وديمونة ومحيطها، بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقالت الجبهة، إن "صفارات الإنذار تدوي في النقب وديمونة ومحيطها جنوب "، مضيفة "رصد إطلاق صواريخ من باتجاه ومحيطها".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "رصدنا صواريخ أطلقت من إيران".

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "اعتراض صاروخ إيراني كان متجها نحو منطقة ديمونة".