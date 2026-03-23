الجيش الأمريكي يكشف حقيقة سقوط طائرة في الكويت

وقالت القيادة في بيان، "تنتشر شائعات مجدداً حول إسقاط طائرة أمريكية من طراز إف-15 فوق ، هذه الشائعات غير صحيحة".وأضاف البيان "حملة التضليل التي يشنها النظام الإيراني متفشية، وقد انتشرت أكاذيب حول إسقاط لطائرات أمريكية عدة مرات على منصات مختلفة باستخدام صور مزيفة أو مضللة، وللتوضيح: لم تُسقط إيران أي طائرة مقاتلة أمريكية".