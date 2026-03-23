الجيش السوري يعلن تعرض إحدى قواعده لقصف صاروخي

وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش السوري: "تعرضت إحدى قواعدنا العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف لقصف صاروخي".وأضاف: "القصف نفذ بواسطة 5 صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة بعمق 20كم داخل الأراضي العراقية".وتابع: "تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي حول الحادثة حيث أكد لنا أن الجيش العراقي بدأ بعملية تمشيط وبحث عن الفاعلين".وختم البيان: "الجيش العربي السوري بحالة تأهب كاملة وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء".