بزشكيان يتحدث عن حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز

وقال بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان : "على أي حال، اتخذت إجراءات عملية بهدف توفير الأمن والملاحة الآمنة ومرور السفن عبر هذا المضيق المائي، وستقوم بالتنسيق اللازم لحركة السفن التي لا علاقة لها بالمعتدين ولا تشارك في العدوان".وكانت إيران قد أعلنت سابقا أن العبور عبر متاح للسفن غير المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بشرط التنسيق مع حول مسألة العبور.وبدأت وإسرائيل في 28 شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وسط تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين، وتنفذ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الرئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول إلى الأسواق العالمية، كما أثر على مستويات تصدير وإنتاج النفط في دول المنطقة.