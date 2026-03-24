‎البيت الأبيض: الوضع حول مفاوضات واشنطن وطهران متقلب

‎وقالت ليفيت في تصريحات لقناة "ABC" الأمريكية: "هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، والولايات المتحدة لن تفصح عن مفاوضاتها عبر وسائل الإعلام. الوضع متغير، ولا ينبغي اعتبار الافتراضات بشأن اللقاءات نهائية حتى يعلن عنها رسميا".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن وإيران أجريتا خلال اليومين الماضيين مفاوضات "إيجابية ومثمرة جدا"، مشيرا إلى أنه كلف البنتاغون بتأجيل توجيه ضربات إلى البنية التحتية للطاقة في لمدة 5 أيام.‎وفي وقت لاحق، خرج المتحدث باسم ، بقائي، ليعلن أن لم تجر أي مفاوضات مع ، لكنها تلقت عبر وسطاء رسائل أمريكية تعرب عن رغبتها في إجراء مناقشات بشأن إنهاء النزاع.