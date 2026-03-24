بحال استمرار الجرائم في لبنان وفلسطين... الحرس الثوري يحذر اسرائيل!

وأصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي البيان رقم 46 من عملية الوعد 4 وجاء فيه:لقد ارتكب جيش قتلة الأطفال التابع للكيان الصهيوني، مستغلاً أجواء الحرب في المنطقة وتركيز وسائل الإعلام على قضية الحرب المفروضة من والنظام على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرائم حرب واسعة النطاق ضد المدنيين في وفلسطين، وتجاوز جميع الخطوط الحمراء في الإبادة الجماعية، ولا يمكن التسامح مع استمرار هذا النهج.وأضاف البيان: "نحذر جيش النظام المجرم أنه إذا استمرت الجرائم ضد المدنيين في لبنان وفلسطين، فإن تجمعات قوات العدو في شمال فلسطين المحتلة وقطاع ستتعرض لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة مكثفة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي دون أي رادع".