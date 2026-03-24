7 خطوط ناقلة للكهرباء تخرج عن الخدمة في الكويت

وقالت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في جوهر حياة: إن "7 خطوط هوائية لنقل خرجت عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا، ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية".وأضافت أن "ذلك أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق في البلاد وجار العمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن".وأوضحت أن "الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للبدء في تقييم الأضرار، تمهيداً لإصلاح الخطوط المتضررة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة"، مؤكدةً أن "فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة".