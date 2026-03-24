لبنان يسحب الاعتماد عن سفير إيران المعيّن ويمنحه حتى الأحد للمغادرة

استدعت القائم بالأعمال الإيراني في توفيق صمدي خوشخو، وقابله الامين العام السفير وأبلغه قرارَ سحبَ الموافقة على اعتماد المعيَّن شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026.

وفي السياق ذاته، استدعت سفيرَ في أحمد للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته بانتهاك لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيان لاحق: "طلبتُ اليوم من الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لبنان، لإبلاغه قرار سحب الموافقة على اعتماد المعيّن شيباني وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع إلزامه مغادرة الأراضي في مهلة أقصاها 29 آذار 2026".