ايران تعلن حصيلة اضرار الحرب

وقال رئيس ، بيرحسين كوليوند، إنه "وفقا لآخر التقارير، تضررت 82 ألفا و417 وحدة مدنية جراء القصف الامريكي - الاسرائيلي".وأكد أن هذا الرقم يشمل 62 ألفا و440 وحدة سكنية و19 ألفا و187 وحدة تجارية في مختلف محافظات البلاد، مشيرا إلى تضرر 25 ألفا و280 وحدة سكنية وتجارية في .وكشف كوليوند أن "281 مركزا علاجيا وصيدليا وصحيا وإسعافيا، و498 مدرسة، و17 مركزا تابعا للهلال الأحمر تعرضت لأضرار في الهجمات الإرهابية للعدو"، بالإضافة إلى "تضرر جزء من المعدات الإغاثية، منها 3 مروحيات، و48 مركبة عملياتية، و46 سيارة إسعاف".