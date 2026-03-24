لبنان يصدر توضيحاً بعد قرار سحب اعتماد السفير الايراني

واستندت الوزارة في بيانها إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد أن خالف السفير رؤوف شيباني موجبات عمله كسفير معين في .وأوضحت أن المادة 41 من الاتفاقية تمنع الدبلوماسيين من التدخل في للدول المعتمدين لديها.وذكرت الوزارة أن أدلى بتصريحات تدخلت في السياسة الداخلية وانتقدت قرارات الحكومة، كما أجرى لقاءات مع جهات لبنانية غير رسمية دون التنسيق مع .وأكدت الوزارة من جهة أخرى حرصها الدائم على أفضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الإيرانية وغيرها من الدول، مشددة على أن هذه العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن لبنان سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، بعد استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وإبلاغه القرار رسميا.