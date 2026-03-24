واشنطن تعتزم إرسال 3 آلاف جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "البنتاغون يخطط لنشر نحو 3 آلاف جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً من النخبة في الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد ، ومن المتوقع إصدار الأمر الكتابي خلال الساعات المقبلة".وبحسب الصحيفة، يحذر المسؤولون من أن قرار إدخال قوات برية مباشرة إلى الأراضي الإيرانية لم يُتخذ بعد. ومع ذلك، فإن نقل الفرقة 82 يفتح أمام الرئيس الامريكي عدة خيارات استراتيجية للتحرك.من جهتها، حذرت إيران من ردّها المدوي على أي قوات برية معادية قد تشمل تهديدا لإيران.وقال قائد للحرس الثوري الإيراني محمد كرامي: "جميع قوات البرية في أوج قوتها وجاهزيتها الكاملة"، متوعدا بأن "الرد سيكون مدويا في حال أي تهديد أو عدوان".وأضاف: "جميع قوات الحرس الثوري البرية في أوج قوتها وجاهزيتها الكاملة، وستتلقى وإسرائيل وأعداء بلادنا ردا مدويا في حال أي تهديد أو عدوان".