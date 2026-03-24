ترامب: حققنا النصر في إيران وهي وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

أعتبر الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أنه حقق النصر في ، فيما أشار الى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.

وقال في كلمة له، "نحقق إنجازات جيدة في ، ولم يبق لإيران زعيم".

وأضاف "الإيرانيون يريدون إبرام صفقة بأي ثمن"، مردفا "حققنا النصر في إيران وهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق معنا".

ولفت ترامب الى أن "البحرية وسلاح الجو الإيرانيان لم يعودا موجودين"، مضيفا "لا أحد يدري مع من يتفاوض في إيران غير أننا في الواقع نتحدث مع الأشخاص المناسبين، نحن حاليا في مفاوضات بشأن إيران".

وتابع "إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي ولا يمكنها امتلاكه فهذا أمر غير مسموح به على الإطلاق".

وفي 28 شباط الماضي، بدأت وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك ، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.