إيران.. مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية

أعلنت الإيرانية، الثلاثاء، عن إصابة محيط محطة بوشهر النووية بمقذوف.

وقالت الهيئة، "مقذوف أصاب محيط محطة بوشهر النووية حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم".

وأضافت أن "المقذوف الذي سقط بمحيط محطة بوشهر النووية لم يسفر عن خسائر أو أضرار".

يشار الى أنه في 28 شباط الماضي، بدأت وإسرائيل قصف أهداف في بما في ذلك ، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.