ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات

دعا الرئيس الفرنسى ، الثلاثاء، إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات.

وقال في كلمة له، "دعوت في اتصال مع الرئيس الإيراني إلى انخراط بحسن نية في المفاوضات بهدف فتح مسار نحو خفض التصعيد".

وأضاف "شددت في اتصال مع الرئيس الإيراني على ضرورة وقف الهجمات غير المقبولة على دول المنطقة"، مردفا "شددت في اتصال مع الرئيس الإيراني على الحفاظ على البنى التحتية للطاقة وإعادة حرية الملاحة في ".



ولفت ماكرون الى أنه "يجب توفير إطار يستجيب لتوقعات في ما يتعلق بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين".



وكان الرئيس الأمريكي كشف، أمس الاثنين، عن اجراء محادثات مع خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".