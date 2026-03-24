الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات بإخلاء أحياء في ضاحية بيروت

وقال البيان أن الإنذار يشمل أحياء: " والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة والشياح".وأضاف البيان: "يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة"، بحسب البيان.وشهد ليل الضاحية الجنوبية للعاصمة غارات عنيفة، وصل عددها إلى حوالي 8، فيما تواصلت الغارات على الجنوب وسط اشتباكات عنيفة بين " " والجيش الإسرائيلي.