تكلفة العملية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 30 مليار دولار

ومرت قرابة 4 أسابيع، أي 24 يوما و20 ساعة تقريبا، منذ بدء العملية، وفقا لبيانات موقع Iran War Clock وبحلول هذه المرحلة، ووفقا لحسابات موقع Iran War Cost Tracker بلغت التكاليف الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار.ويقوم هذا الموقع بتحديث البيانات في الوقت الفعلي، ويحسب الأموال اللازمة للحفاظ على الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المرتبطة بذلك.وتستند منهجية الحساب إلى تقرير البنتاغون المقدم إلى ، والذي ذكر أن تكلفة الأيام الـ6 الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، بينما وصلت التكاليف لاحقا إلى مليار دولار يوميا.ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب بين والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، التي دخلت يومها الـ 26، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات إضافة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها داعمة للعمل العسكري ضدها.