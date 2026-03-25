تكلفة العملية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 30 مليار دولار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليلة رمضانية
من
05:40 AM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مسؤولون في ولاية مينيسوتا يقاضون إدارة ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559721-639100127569969925.jpeg
تكلفة العملية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 30 مليار دولار
دوليات
2026-03-25 | 01:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
116 شوهد
السومرية
نيوز-دولي
أفاد موقع Iran War Cost Tracker بأن تكلفة العملية الأمريكية ضد
إيران
قد تجاوزت 30 مليار دولار.
ومرت قرابة 4 أسابيع، أي 24 يوما و20 ساعة تقريبا، منذ بدء العملية، وفقا لبيانات موقع Iran War Clock وبحلول هذه المرحلة، ووفقا لحسابات موقع Iran War Cost Tracker بلغت التكاليف الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار.
ويقوم هذا الموقع بتحديث البيانات في الوقت الفعلي، ويحسب الأموال اللازمة للحفاظ على الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المرتبطة بذلك.
وتستند منهجية الحساب إلى تقرير البنتاغون المقدم إلى
الكونغرس
، والذي ذكر أن تكلفة الأيام الـ6 الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، بينما وصلت التكاليف لاحقا إلى مليار دولار يوميا.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب بين
إيران
والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، التي دخلت يومها الـ 26، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات إضافة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها داعمة للعمل العسكري ضدها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
أحدث الحلقات
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
الأكثر مشاهدة
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
عشرين
الحـ شد والبيشمركة ينزفان.. استـ هداف متعدد الجهات! - عشرين م٥ - الحلقة ١ | الموسم 5
14:30 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.