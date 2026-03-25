إيران: تجربتنا مع الدبلوماسية الأمريكية "كارثية"

وقال المتحدث باسم بقائي في حوار مع صحيفة "إنديا توداي" إن هذا الإجراء مثل للدبلوماسية، لافتا إلى أن هذه العبارة أصبحت شائعة جدا في الآن لأن الحدث تكرر مرتين، مما جعل الثقة في الدبلوماسية الأمريكية مستحيلة.‎وأعرب المتحدث الإيراني عن شكوكه بشأن الوساطة المحتملة بين وواشنطن، على الرغم من اقتراح باكستان لاستضافة مثل هذه المحادثات.وأقر بقائي بأنه في حين عرض العديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين التوسط، فإن تفتقر حاليا إلى المصداقية الدبلوماسية، متهما إياها بالتناقض بين ادعاءاتها السلمية وأعمالها العسكرية المستمرة، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تحت "قصف مستمر" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.