470 صاروخاً إيرانياً تضرب العمق الإسرائيلي خلال 25 يوماً وتصاعد "مرعب" في الوتيرة

وأطلقت ما مجموعه 470 صاروخاً باتجاه الأهداف الإسرائيلية خلال الـ 25 يوماً الماضية، مع تسجيل تصاعد حاد في وتيرة الإطلاق خلال الأسبوع الأخير.وأقرّت التقارير بنجاح 35 صاروخاً عنقودياً إيرانياً في اختراق أنظمة الدفاع الجوي (مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود) منذ بدء الحرب، مما يشير إلى تطور في تكنولوجيا "الرؤوس المتعددة" التي تعجز الرادارات عن ملاحقتها بالكامل.وأسفرت هذه الضربات عن مقتل 15 شخصاً داخل منذ اندلاع المواجهة، مع استمرار الرشقات اليومية التي بلغت أمس الثلاثاء وحده نحو 20 صاروخاً.