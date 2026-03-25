تفكيك خلية مرتبطة بـ "داعش" في المغرب

وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "التعاون الأمني المشترك أسفر عن توقيف عنصرين بمدينة طنجة المغربية، فيما تمكن الأمن الإسباني من توقيف زعيم هذهالخلية في مدينة مايوركا".وأوضح البيان أن "الأبحاث الأولية تشير إلى تورط عناصر الخلية في توفير الدعم اللوجستي والتمويل لإرهابيين ينشطون في فروع عصابات (داعش) بمنطقة الساحل جنوب والصومال"، مشيرًا إلى "الاشتباه في ضلوع زعيم الخلية الموقوف بإسبانيا في التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية هناك وفق أساليب الإرهاب الفردي".وأضاف البيان أنه "تم إيداع الموقوفين في طنجة تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة وارتباطاتها وطنيًا وإقليميًا".يُذكر أن السلطات المغربية كانت قد فككت، في تموز الماضي، خلية إرهابية أخرى تضم 4 عناصر في مدينتي تطوان وشفشاون، حيث ضبطت بحوزتهم أسلحةومخطوطات لـ "البيعة" ورايات ترمز للتنظيم الإرهابي.