حزب الله يكشف عن حصيلة 3 استهدفات للجيش الاسرائيلي

وقال الحزب في بيان إنه "دفاعًا عن وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:45 الأربعاء 25-03-2026 ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بصليةٍ صاروخيّة".وأضاف في بيان، ثان "دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:30 الأربعاء 25-03-2026 دبابة ميركافا في موقع العدوّ الإسرائيليّ المُستحدث في بلدة مركبا الحدوديّة بمُحلّقة انقضاضيّة".وتابع في بيان لاحق "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وبعد رصد قوّة من جنود جيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة الطيبة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:30 الأربعاء 25-03-2026 للمرّة الثالثة بمُسيّرة انقضاضيّة وحققوا إصابات مباشرة".