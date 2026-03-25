5 شروط ايرانية مقابل وقف الحرب

وقال المسؤول في حديث لقناة "برس تي في" إن لن تسمح للرئيس الأمريكي بفرض توقيت انتهاء الحرب، مضيفا: "ستنهي إيران الحرب عندما تقرر ذلك بنفسها وعندما تتحقق شروطها"، مؤكدا عزم على مواصلة الدفاع عن نفسها وتوجيه "ضربات قاسية" للعدو.وأورد المسؤول خمسة شروط محددة قد توافق إيران بموجبها على إنهاء الحرب:1.وقف كامل للعدوان والاغتيالات من قبل العدو.2.وضع آليات ملموسة لضمان عدم إعادة شن الحرب على الجمهورية الإسلامية.3.دفع تعويضات حرب وأضرار مضمونة ومحددة بوضوح.4.إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولجميع جماعات المقاومة المشاركة في جميع أنحاء المنطقة.5.الاعتراف بحق إيران الطبيعي والقانوني في السيادة على ، كضمان لتنفيذ التزامات الطرف الآخر".وأشار المسؤول إلى أن هذه الشروط تأتي بالإضافة إلى المطالب التي قدمتها طهران سابقا خلال الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف، قبل أيام من شن وإسرائيل العدوان في 28 فبراير.