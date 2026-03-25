زوجة تمزق جسد زوجها بسكين بسبب الطعام

وتلقت بمديرية أمن الشرقية بلاغا من شاب يبلغ 19 عاما يتهم فيه زوجته بالتعدي عليه بسكين داخل منزلهما بناحية ديرب البلد التابعة لمركز ديرب نجم، وأسفر التعدي عن إصابته بجرح قطعي نافذ طوله نحو 50 سم في الذراع وأماكن متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى سحجات متعددة.وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة ديرب نجم إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، حيث تم نقل المصاب لتلقي الإسعافات والعلاج الجراحي، وأكد مصدر طبي أن حالة الزوج مستقرة بعد إجراء الخياطة اللازمة.وكشفت التحريات الأولية أن الزوجين حديثا الزواج إذ لم يمضِ على زفافهما سوى ثلاثة أشهر فقط، ونشبت بينهما مشادة كلامية حول خلافات أسرية ورفض الزوجة إعداد الطعام، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة جسدية متبادلة.وأوضحت التحريات أنه في لحظة غضب قامت الزوجة بالتعدي على زوجها بسكين، بينما رد الزوج بتعد جسدي حسب ما أفادت التحقيقات الأولية.وتم ضبط الزوجة وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، مشيرة إلى تكرار الخلافات الأسرية، وتحرر محضر بالواقعة برقم 7638 لسنة 2026 جنح ديرب نجم، وأخطرت التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وتقريراً طبياً نهائياً من مفتش .