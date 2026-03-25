غوتيريش: الحرب خرجت عن السيطرة وإغلاق هرمز يخنق تدفق النفط والغاز

وقال غوتيريش في تصريحات صحفية: إنه "بعد أكثر من 3 أسابيع للحرب في الشرق الأوسط،خرجت عن السيطرة"، مضيفًا "حان الوقت لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ويجب على التوقف عن مهاجمة جيرانها".وأضاف "الإغلاق المطول لمضيق هرمز يخنق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي"، مشيرًاإلى أنه "يجب تجنيب مصيرًا مماثلًا لغزة في خضم الحرب الحالية".وبين أن "الأسواق العالمية في اضطراب والعمليات الإنسانية مقيدة والفئات الأشد فقرًا تتحمل العبء الأكبر للحرب".