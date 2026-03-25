ايران تعلن تدمير جميع القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط



اعلن المتحدث باسم المقر المركزي لقيادة "خاتم الأنبياء" العسكرية، إبراهيم ذو الفقاري، إن قوات بلاده تمكنت من تدمير كل القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.



وأضاف ذور الفقاري، خلال إحاطة إعلامية: "مع الأخذ بالاعتبار تدمير جميع القواعد الأمريكية في المنطقة، فقد فرّ القادة والعسكريون الأمريكيون ويختبئون في ملاجئ خارج القواعد".



وتابع: "نبحث عنهم وندعو سكان المنطقة إلى الإبلاغ عن أماكن اختبائهم، وفي الوقت نفسه، نطالب بطرد العسكريين الأمريكيين من المنطقة لضمان سلامتهم"(السكان).