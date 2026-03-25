بيان لست دول عربية يدين "اعتداءات إيران" ويوجه دعوة للعراق

وجاء في بيان إماراتي بحريني سعودي قطري أردني، "نجدد إدانتنا لاعتداءات سواء مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة"، مردفا "ندين اعتداءات فصائل مسلحة موالية لإيران من على دول بالمنطقة".

وأضاف البيان "ندعو العراق لاتخاذ الإجراءات لوقف الهجمات من العراق نحو دول جواره".

وأكد البيان "حقنا الكامل والأصيل في إزاء الهجمات الإجرامية"، مضيفا "ندين أعمال خلايا موالية لإيران وحزب الله المزعزعة لأمن المنطقة"، بحسب البيان.