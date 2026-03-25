بالصور.. ما هي الطائرة التي قصفت اليوم مستوصف الحبانية العسكري؟

وبحسب ما تم تداوله، فإن الطائرة هي من طراز A-10 Thunderbolt II، المعروفة بلقب "الخنزير البري"، وهي طائرة هجومية أمريكية مخصصة للإسناد الجوي القريب، ودخلت الخدمة عام 1977.وتُعرف الطائرة بصوتها العالي أثناء تنفيذ الضربات، والذي يعود إلى مدفعها الرئيسي من نوع GAU-8 Avenger، أحد أقوى المدافع الرشاشة المركبة على الطائرات، والمصمم لاستهداف الآليات والأهداف الأرضية بدقة.ووفق المعلومات المتداولة، فإن الطائرة تطير بسرعة تقارب 700 كيلومتر في الساعة، وعلى ارتفاعات منخفضة نسبياً، ما يمنحها دقة أعلى في إصابة الأهداف، إلا أنها في المقابل تُعد غير شبحية ويمكن رصدها عبر أنظمة الرادار.كما أشار متابعون إلى أن "الطائرة بطيئة نسبياً مقارنة بالمقاتلات الحديثة، وقد تكون عرضة للاستهداف من قبل منظومات الدفاع الجوي، بما فيها المضادات المحمولة على الكتف، فضلاً عن إمكانية رصدها سمعياً بسبب صوتها الواضح".يُذكر أن طائرة A-10 تُستخدم بشكل أساسي من قبل في مهام الدعم الأرضي، وتتميز بانخفاض كلفة تشغيلها مقارنة بالطائرات المقاتلة الأخرى.