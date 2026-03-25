طهران تهدد بمضيق باب المندب

وقال المصدر لوكالة " ": "في حال أراد العدو القيام بأي تحرك على الأرض في الجزر الإيرانية أو في أي مكان آخر من أراضينا، أو أي تحركات بحرية لفرض تكاليف على في وبحر عمان، فإننا سنفتح جبهات أخرى كمفاجأة له، بحيث لا يكون تحركه مفيدا له بل يضاعف تكاليفه".وأوضح المصدر أن يُعتبر من المضائق الاستراتيجية في العالم، وإيران تمتلك "الإرادة والقدرة على خلق تهديدات جدية ضده"، محذرا: "إذا كان الأمريكيون يريدون التفكير بحلول غبية لمضيق هرمز، فعليهم أن يحذروا من إضافة مضيق آخر إلى مشاكلهم ومآزقهم".من جانبه، قال التابعة للحرس الثوري إن على الرئيس الأمريكي أن يدرك أن "كل تهديد وإنذار موجه لإيران هو بمثابة عمل حربي".وأضاف أن الضربات التي شنها المقاتلون على المواقع الاستراتيجية في ديمونا وحيفا خلال الساعات الأخيرة كانت "جزءا من استراتيجية إيران العسكرية" و"رسالة واضحة للرد على تهديدات الأمريكيين بـ'يومين' و'خمسة أيام'".ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.وتأتي هذه التهديدات بعد أيام من إعلان عن مهلة 48 ساعة لإيران لفتح ، ثم تمديدها إلى 5 أيام لبدء مفاوضات.