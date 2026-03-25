البيت الأبيض: أهداف العملية العسكرية ضد إيران تتحقق

اعتبر ، اليوم الأربعاء، أن أهداف العملية العسكرية ضد تتحقق، فيما اشار الى تدمير أكثر من 140 من قطع إيران البحرية.

وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحافي، "نفذنا أكبر حملة لتدمير مكونات البحرية الإيرانية خلال 3 أسابيع"، مؤكدة أن "أهداف العملية العسكرية ضد تتحقق وقدرنا مدتها من 4 إلى 6 أسابيع إلا أننا متقدمون على الجدول".

وأضافت "نعمل على شل قدرات النظام الإيراني الذي بدأ يبحث عن مخرج"، مردفة "أهداف العملية العسكرية ضد إيران تتحقق وقدرنا مدتها من 4 إلى 6 أسابيع إلا أننا متقدمون على الجدول".

ولفتت الى أنه "إذا لم يفهم الإيرانيون أنهم هزموا فإن الرئيس سيعمل على ضربهم بشكل أقوى"، مضيفة دمرنا أكثر من 140 من قطع إيران البحرية بينها حوالي 50 قاربا مخصصا لزرع الألغام".