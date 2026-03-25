سيناتورة أمريكية تحذر من تكرار "سيناريو العراق" في إيران

وقالت مايس في بيان عقب إحاطة الأمريكي بشأن : "خرجت للتو من إحاطة في بشأن إيران. وأكرر مجددا: لن أؤيد إرسال قوات برية إلى إيران، بل إن موقفي ازداد تمسكا بذلك بعد هذه الإحاطة".وأضافت: "لن أؤيد إرسال أبناء وبنات كارولاينا الجنوبية إلى الحرب في إيران. لن أفعل ذلك. لقد حقق الرئيس نجاحا كبيرا حتى الآن. لكن لا يمكننا السماح لآلة الحرب في بأن تحول إيران إلى عراق آخر".وأعلن البنتاغون عن نشر عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوا، إلى جانب قوات للتمكين وكتيبة كاملة، في منطقة مسؤولية ، بطليعة قوامها نحو 1000 جندي.وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والعشرين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.