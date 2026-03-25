الكويت تعلن إحباط مخطط لاغتيال قيادات الدولة

وأوضحت الداخلية في بيان، أن " تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من 5 مواطنين (كويتيين) وشخص غير ممن سحبت جنسيته، بالإضافة إلى رصد وتحديد 14 متهما هاربين خارج البلاد، بنيهم 5 مواطنين و5 غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين آخرين من الجنسية ".وأكدت أن المتهمين "ثبت ارتباطهم بتنظيم المحظور"، مشيرة الى أن "الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام"، وفق البيان.وأشارت إلى أن المتهمين "أقروا بالتخابر والانضمام إلى التنظيم واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم ، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء"، بحسب البيان.