إيران تسمح لدول عدة بينها العراق باستخدام مضيق هرمز

وقال الوزير، وفقا لما نقلته قناة "الميادين" : "سمحنا بالعبور عبر لكل من وروسيا والهند وباكستان والعراق، بالإضافة إلى دول أخرى نعتبرها صديقة".وأشار في الوقت نفسه إلى أن لا ترى مبررا للسماح لـ"السفن المعادية" بعبور المضيق.وكانت وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط الماضي، شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما فيها طهران، وسط تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين، وتقوم بتنفيذ هجمات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول ، كما انعكس ذلك على مستوى تصدير وإنتاج النفط في دول المنطقة، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعا في أسعار الوقود.