إعلام عبري: إصابة قائد كتيبة وجنديين بنيران حزب الله

وأوضحت "القناة 14" العبرية أن "جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ من قبل في في وقت سابق من اليوم".كما أضافت أن "الهجوم الصاروخي أسفر أيضا عن إصابة قائد كتيبة احتياطية وجندي احتياطي آخر"، وذكرت أنه "تم نقل الجنود الثلاثة إلى المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم بآخر المستجدات".