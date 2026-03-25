الولايات المتحدة تعلن استهداف سفينة في الكاريبي

ونشرت "ساوثكوم" فيديو لاستهداف السفينة على صفحتها في منصة "X".يشار إلى أن تبرر وجودها العسكري في منطقة بمكافحة تهريب ، وقد استخدمت قواتها المسلحة مرارا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 2025، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إطلاق عملية "الرمح الجنوبي"، التي تستهدف عصابات المخدرات في اللاتينية.