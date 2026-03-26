تعرض قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في السعودية لهجمات بالمسيّرات

ونقلت القناة الإيرانية "برس تي في" عبر تطبيق "تلغرام" عن مصادر محلية: "سُمع دوي انفجارات إثر ضربات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة 'الأمير سلطان' الجوية شرقي ".وتقع القاعدة في محافظة الخرج العاصمة ، وتتمركز فيها الحشود الرئيسية للقوات المسلحة الأمريكية في السعودية، كما تعمل كمركز لوجستي وتنفيذي للمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة.وكانت وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، فيما توجه بضربات ردا على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وعلى المسار الدبلوماسي للحرب المستمرة في يومها الـ27، كشف مسؤول رفيع في مجال الأمن السياسي الإيراني أن رفضت مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب مشترطة أن يتم ذلك "بشروطها ووفق جدولها الزمني الخاص".وقال المسؤول في حديث لقناة "برس تي في" إن إيران لن تسمح للرئيس الأمريكي بفرض توقيت انتهاء الحرب، مضيفا: "ستنهي إيران الحرب عندما تقرر ذلك بنفسها وعندما تتحقق شروطها"، مؤكدا عزم طهران على مواصلة الدفاع عن نفسها وتوجيه "ضربات قاسية" للعدو.