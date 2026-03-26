ترامب: المفاوضون الإيرانيون يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم
دوليات
2026-03-26 | 02:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
459 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، إن قادة
إيران
يتفاوضون مع
الولايات المتحدة
لكنهم ينكرون ذلك أمام شعبهم.
وأضاف
ترامب
في كلمة له: "أنهيت 8 حروب، وننتصر الآن في حربنا على
إيران
".
وأكد أن المفاوضين الإيرانيين "يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم".
وشدد ترامب على أن "الإيرانيين يتفاوضون معنا ومتلهفون لإبرام اتفاق".
وتابع قائلا: "دمرنا كل شيء في إيران. نريد أن نرى
الولايات المتحدة
تحقق النجاح في عملياتها العسكرية في إيران".
وهددت الحكومة الأميركية إيران، الأربعاء، بتكثيف الهجمات عليها في حال لم تبرم اتفاقا.
وقالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، كارولين ليفيت، في
واشنطن
، إنه "
لا حاجة
لمزيد من
الموت
والدمار".
وأضافت ليفيت: "لكن إذا لم تقبل إيران واقع اللحظة الراهنة، وإذا لم تدرك أنها هُزمت عسكريا وستظل كذلك، فإن الرئيس ترامب سيضمن توجيه ضربات لها أشد مما تعرضت له من قبل".
وأشارت ليفيت إلى أن القيادة في
طهران
لديها الآن فرصة للتعاون مع ترامب، وهو ما يتطلب التخلي عن برنامجها النووي والتوقف عن تهديد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان منخرطتين في محادثات سلام، رغم ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن لإنهاء الحرب.
وردا على سؤال بشأن التقارير الإيرانية، قالت ليفيت إن "المحادثات مستمرة. وهي مثمرة كما أعلن الرئيس ترامب الإثنين".
وشددت ليفيت على أن "الرئيس ترامب لا يهدد عبثا، وهو على استعداد لفتح أبواب الجحيم. على إيران ألا تخطئ في حساباتها مرة أخرى".
وفي ما يتعلق بالمقترح الأميركي، قالت ليفيت أن هناك "عناصر من الحقيقة" في التقارير الإعلامية حول تفاصيل خطة من 15 بندا تتضمن مطالب موجّهة إلى طهران.
من جانبه، قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، الأربعاء، إن حكومته لا تعتزم إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي إن حكومته لم تشارك في محادثات لإنهاء الحرب، "ولا نخطط لإجراء أي مفاوضات".
وأوضح عراقجي أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء "لا يعني التفاوض مع الولايات المتحدة".
وأشار عراقجي إلى أن السلطات العليا "تراجع المقترحات المقدمة، وإيران لا تنوي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة".
