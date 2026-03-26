رغم ضبابية المفاوضات.. رسالة قطرية حاسمة إلى ترامب: هذا هو الخط الأحمر

‎وقال بن جاسم، في تغريدة عبر حسابه، إنه “في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ المنطقة، ومع ما يُتداول عن مباحثات جارية بين وإيران لوقف العمليات العسكرية، لا يمكن أن تكون دول غائبة عن أي طاولة تُرسم عليها ملامح المستقبل الإقليمي”.‎وشدد على أن أمن المنطقة “ليس شأنًا ثانويًا، ولا ملفًا يُناقش بالنيابة عنا، بل هو جوهر استقرارنا ووجودنا”، معتبرًا أن يتمثل في كيفية التعامل مع .‎وأضاف: “مضيق هرمز ليس ورقة تفاوض، ولا أداة ضغط. إنه ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحًا دون شرط أو قيد، وتحت أي ظرف”، لافتًا إلى أن من الضروري فتحه قبل أي اتفاق، “حتى لا يُربط بأي مباحثات أو يُستخدم كورقة تفاوض”.‎وحذر من أن أي محاولة لفرض سيطرة أحادية على المضيق أو تحويله إلى أداة ابتزاز تمثل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لدول ، بل للاقتصاد العالمي بأسره، في ظل تداعيات ذلك على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.‎وأشار إلى أن دول الخليج “فُرضت عليها هذه الأزمة دون استشارة”، وتحملت تبعاتها الاقتصادية والاستراتيجية، من تعطّل في الصادرات، وتقييد حركة التجارة، وتهديد أمن الطاقة، واضطراب ، مؤكدًا أنه “من المهم ألا تقبل دولنا أن تكون الطرف الذي يدفع كلفة صراعات لم يكن شريكًا في إشعالها”.‎كما شدد على أن من حق دول “عرض حجم الخسائر التي تكبدتها، المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تعطل الصادرات بشكل كامل أو جزئي”، مضيفًا: “إذا كانت جميع الأطراف ستطرح خسائرها على طاولة التفاوض، فمن الأولى أن تكون مطالب دول مجلس التعاون حاضرة بقوة، وأن نطالب بتعويضات عادلة تعكس حجم الضرر”.