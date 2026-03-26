مسؤول باكستاني: إسرائيل حذفت اسمي عراقجي وقاليباف من قائمة الاغتيالات

وأوضح المسؤول، أن الجانب الإسرائيلي كان يمتلك “إحداثيات” الرجلين وكان يعتزم تصفيتهما، إلا أن باكستان أبلغت بأن القضاء عليهما سيُفقد أي طرف يمكن التواصل معه سياسياً، قائلاً: “إذا جرى القضاء عليهما فلن يبقى أحد يمكن التحدث إليه”.وأضاف أن طلبت من التراجع، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.تأتي هذه المعطيات في وقت نفى فيه عراقجي، عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، وجود نية للتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن سياسة بلاده تقوم على “الاستمرار في المقاومة”.كما نفى تصريحات الرئيس الأميركي بشأن وجود محادثات، معتبراً أن “الحديث عن التفاوض إقرار بالهزيمة”، ومشدداً على أن تريد إنهاء الحرب “بشروطها وضمان عدم تكرارها”.