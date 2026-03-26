سيول عارمة تجتاح الكويت.. السلطات تحذر المواطنين

في غضون ذلك، دعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، مؤكدة أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تفاديا لأي مخاطر قد تنتج عن هذه الظروف.كما شددت على ضرورة التواصل مع رقم الطوارئ 112 في الحالات الطارئة، ومتابعة المصادر الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات.ويأتي هذا التنبيه في إطار الحرص على سلامة الجميع، مع التأكيد على أهمية الوعي المجتمعي والتعاون خلال مثل هذه الحالات الجوية.