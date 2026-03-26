تسنيم: طهران سلمت ردها الرسمي على المقترح الأمريكي يوم امس

ونقلت وكالة " " الإيرانية عن المصدر قوله، ان " أرسلت رسمياً، ليلة أمس، ردها على المقترح الأمريكي عبر وسطاء دوليين"، مبيناً أن "الجانب الإيراني ينتظر الآن رد الطرف الآخر على الموقف الذي قدمته ".وأضاف المصدر أن "الرد الإيراني شدد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وعمليات الاغتيال التي ينفذها العدو"، مؤكداً أن "طهران طالبت بتهيئة ظروف واقعية تضمن عدم تكرار الحرب مرة أخرى، فضلاً عن وضع آليات لضمان دفع تعويضات عن خسائر الحرب".وتابع أن "الرد الإيراني شدد على أن يشمل إنهاء الحرب جميع الجبهات بما فيها فصائل المقاومة".