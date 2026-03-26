بتصريح غريب.. ترامب: الإيرانيون مفاوضون رائعون وسنواصل ضربهم للتوصل الى اتفاق

وذكر في تصريحات صحفية أنه "خلال الأسابيع الماضية ضربنا قدرات بصورة لا مثيل لها"، مبينًا أنه "لا أفضل استخدام القوة العسكرية، ولكننا نسحق صواريخهم ومسيّراتهم وصناعتهم الدفاعية".وتابع: "قضينا على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، ودمرنا العديد من المصانع الحربية، ونحن مستمرون في ذلك".وأردف: "ألحقنا ضررًا كبيرًا بالمواقع الإيرانية التي تنتج المسيّرات"، مؤكدًا أن "الإيرانيين مفاوضون رائعون، ولا أعلم ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق".واشار الى انه "نتوقع أن يستغرق الأمر 4 إلى 6 أسابيع لإنجاز مهمتنا في إيران"، مبينا انه "إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران فسيتم فتح ولا نعلم هل توجد فيه ألغام".واكمل، ان "دول النيتو خشيت أن تمدنا بالمساعدة لأنها لم ترغب في أن تنجرف إلى الصراع"، مضيفاً ان "هناك فرصة لإيران للتخلي عن برنامجها النووي وإلا فسنكون أسوأ كابوس لها".وبين ان "الإيرانيين لا يمكنهم إسقاط طائراتنا لأن لدينا أفضل عتاد عسكري في العالم"، مؤكدا انه "سنواصل ضرباتنا على إيران حتى التوصل إلى اتفاق".