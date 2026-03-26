ويتكوف: قدمنا قائمة لإيران تشكل إطار عمل لاتفاق سلام

وقال ويتكوف في تصريحات صحفية، انه "لا سبيل إلى تسلح النووي ودمرنا منشآت في أصفهان وعلينا القضاء على مخزون اليورانيوم المخصب"، مبيناً ان "إيران حاولت استئناف البرنامج النووي ونؤكد إصرارنا على مطالبنا".واكمل، انه "نحن بصدد القضاء على قدرات إيران النو وقدمنا 15 نقطة من أجل السلام، والإيرانيون قالوا إنهم لن يمنحونا بالدبلوماسية ما لم نستطع الحصول عليه بالقوة العسكرية".ولفت الى ان "إبرام صفقة سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، واتضح خلال الاجتماعات السابقة مع فريق التفاوض الإيراني أننا لن نتمكن من إبرام اتفاق يحقق أهداف الرئيس".واشار الى انه "نجري حاليا مفاوضات دبلوماسية حساسة بشأن إيران، وعلينا أن نجعل السلام أولوية ونقول للإيرانيين لا تخطئوا الحسابات مرة أخرى".وتايع، انه "مررنا إلى إيران قائمة المطالب الـ15 عبر الحكومة التي تقوم بدور الوسيط في هذه العملية، وما نقوم به من جهود دبلوماسية أسفر عن رسائل ومحادثات إيجابية وقوية".واضاف، انه "سنترقب إلى أين ستؤول الأمور بشأن التفاوض مع إيران"، لافتا الى ان "النظام الإيراني سارع للتهدئة عقب التهديد القوي الذي أطلقه الرئيس السبت بضرب منشآت الطاقة".