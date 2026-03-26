بزشكيان: إيران تسعى إلى إنهاء كامل للحرب

أكد الرئيس الإيراني ، الخميس، أن بلاده تسعى إلى إنهاء كامل للحرب، فيما أشار الى أن لم تسع يوما إلى امتلاك سلاح نووي.

وقالت الرئاسة الإيرانية، إن "بزشكيان بحث مع رئيس وزراء التطورات الإقليمية والدولية بعد العدوان الأمريكي الصهيوني".

ولفتت الى أن "بزشكيان أكد لرئيس وزراء ماليزيا أن لم تسع يوما إلى امتلاك سلاح نووي"، مردفة أن "بزشكيان اعتبر الادعاء بسعي إيران لامتلاك سلاح نووي مجرد ذريعة لتبرير العدوان غير القانوني".

وكشفت الرئاسة الإيرانية أن "بزشكيان أوضح أن إيران تسعى إلى إنهاء كامل للحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".