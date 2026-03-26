الخزانة الأمريكية تعلن زيادة "الملاحة البحرية" في منطقة الخليج

وأضاف بيسنت خلال اجتماع للمجلس الوزاري في : "بدأنا نرى المزيد من الحركة باتجاه وخارجه"، وأعرب بيسنت عن ثقته بأن "حجم الملاحة البحرية سيزداد يوما بعد يوم، حتى قبل أن نضمن سلامة الممرات المائية".وأوضح الوزير أن "الإجراءات الحاسمة، مثل برنامج تأمين السفن الذي تقدمه الأمريكية، بالإضافة إلى عمليات ، ستوفر قريبا لمن يعملون في مجال نقل البضائع في منطقة الخليج مستوى من الأمان لم نشهده من قبل".يذكر أن وإسرائيل بدأتا في 28 شباط الماضي، عملية عسكرية ضد ، طالت مدنا كبرى بما فيها ، وبرر البيت الأبيض الهجوم بتهديدات صاروخية ونووية زعم أنها صادرة عن إيران.من جانبها، أعلنت إيران عن عملية انتقامية واسعة استهدفت ، كما تعرضت منشآت أمريكية في والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية لضربات.وفي 11 آذار الحالي، أعلن ممثل للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران لن تسمح بمرور أي شحنات نفطية مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها عبر ، وفي 15 آذار، حذر من أن طهران ستلجأ إلى أي وسيلة، بما في ذلك السيطرة كليا على حركة السفن في المضيق "لإجبار العدو على الاستسلام".