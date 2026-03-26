قاليباف يرد على مهلة ترامب: لا يمكن لأحد أن يوجه إنذارا للإيرانيين

واعتبر قاليباف في تغريدة عبر "إكس" أن مثل هذه التهديدات لن تثني الشعب الإيراني أو قواته المسلحة عن مواصلة جهودهم.وقال: "يا أمة البطلة! إن وجودكم في الشوارع لخمس وعشرين ليلة، وتضحيات قواتكم المسلحة، قد هيأت الظروف لنصر تاريخي لإيران الحبيبة. لن يضيع أبناؤكم هذه الفرصة حتى يتحقق النصر الكامل، ويتم كسر حلقة الحرب المشؤومة".ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين وطهران، بعد أن أعلن مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، ملوحا بالتصعيد في حال فشل المفاوضات.