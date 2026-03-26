تقرير أمريكي: البنتاغون يخطط لتحويل أسلحة أوكرانيا للشرق الأوسط

وبحسب الصحيفة، لم يتخذ القرار النهائي بشأن تحويل هذه الأسلحة بعد، غير أن ذلك يعكس حجم التنازلات المطلوبة للحفاظ على سير العمليات الأمريكية ضد بعد أن قصفت أكثر من 9 آلاف هدف في أقل من 4 أسابيع منذ انطلاق الحرب.وأبرز الأسلحة التي قد يتم تحويلها إلى الشرق الأوسط هي صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي التي طلبها " " في برنامج أطلق العام الماضي بهدف شراء أسلحة لأوكرانيا، بحسب ما قال 3 مصادر شرط علم الكشف عن هويتهم لحساسيات المناقشات.وعمل برنامج "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" على ضمان تدفق الأسلحة إلى كييف رغم قطع لمعظم المساعدات الأمنية المباشرة.وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان إن ستضمن أن "قوات وقوات حلفائنا وشركائنا لديها ما تحتاجه للقتال والانتصار"، لكنه رفض التعليق بطريقة أخرى.وقالت أولغا ستيفانيشينا، سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، في بيان إن كييف تبقي الشركاء على اطلاع باحتياجاتها، بما في ذلك الدفاع الجوي، لكنها تدرك "فترة الشكوك الكبيرة" خلال الحرب.وبدا القلق يساور العواصم الأوروبية من أن استنزفت ذخائرها بسرعة منذ بداية الهجوم الأمريكي على إيران في 28 شباط الماضي، مما قد يؤدي إلى تعطيل أو تأخير تسليم أنظمة أميركية لأوكرانيا.وتعد صواريخ الدفاع الجوي التي تستخدمها منظومتا " " و"ثاد" من بين أكثر الأسلحة طلبا في الحرب، إذ تعمل واشنطن على إعادة نشر هذه الصواريخ من مناطق أخرى مثل أوروبا وشرق آسيا إلى مجال لتعزيز الدفاعات ضد الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.