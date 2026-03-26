ترامب يعلن مهلة جديدة تخص إيران ويكشف عن استمرار المحادثات

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، عن مهلة جديدة لمدة عشرة أيام تخص ، فيما كشف استمرار المحادثات معها.​

وقال في كلمة له، "علقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 أبريل المقبل".

وأضاف أن "المحادثات مستمرة وتسير على نحو جيد للغاية"، ولفت الى أن "المحادثات جارية حاليا وتسير على نحو ممتاز رغم ما تروجه وسائل الإعلام من تصريحات مغلوطة مناقضة للواقع".

وتابع ترمب " طلبت مهلة 7 أيام وقدمت لها 10 أيام"، مضيفا " نقدم خدمة كبيرة للعالم من خلال العملية ضد إيران".

وكان ترامب قال قبل أيام، إنه أصدر أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام تنتهي يوم السبت المقبل.