روسيا تكشف عن تزويدها إيران بمنتجات عسكرية

أكد وزير الخارجية الروسي أن زودت بأنواع معينة من المنتجات العسكرية وفقا للاتفاقية العسكرية التقنية.

وقال وفق قناة "فرانس تي في": "لدينا اتفاقية للتعاون العسكري التقني. قمنا بتزويد بأنواع معينة من المنتجات العسكرية، لكننا لا نستطيع الموافقة على الاتهامات بأننا نساعد إيران بمعلومات استخباراتية".

وفي معرض رده على اتهامات غربية بشأن مساعدة لإيران في استهداف القواعد الأمريكية، قال لافروف إن إحداثيات المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة "معروفة للجميع" وليست سرية.



وأضاف: "لقد ذكرتم المعلومات الاستخباراتية حول مواقع القواعد العسكرية الأمريكية. إحداثياتها في المنطقة معروفة للجميع. إنها ليست سرية. إنها معلومات مفتوحة. لا أستغرب أن إيران تهاجمها".



وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أرسلت "إشارات متكررة" إلى حول ضرورة إقامة حوار لحل مشاكل الخليج والشرق الأوسط، مؤكدا أن روسيا دعت مرارا إلى تسوية سياسية للأزمة بدلا من التصعيد العسكري.



يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السابع والعشرين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وسط اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو حول طبيعة الدعم المقدم للجانبين.