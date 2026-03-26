هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الرشقة الأخيرة تشمل مناطق وتل أبيب الكبرى وإسدود وشمال .وكانت تحذيرات من الضربة السابقة شملت مناطق دان، يركون، الشفيلة، الضفة الغربية، الشارون، الأغوار، ومنشيه، حيث طلب من السكان الاستعداد والالتزام بتعليمات الطوارئ.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام دولية، بسقوط قتيل وعدد من الإصابات في نهاريا شمالي ، من بينها حالة خطيرة وأخرى حرجة، جراء قصف صاروخي نفذه " " اللبناني.إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص وتسجيل أضرار مادية كبيرة جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني استهدف كفر قاسم شمال تل أبيب صباح الخميس.ويأتي ذلك مع دخول الحرب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على يومها الـ27، وسط الحديث حول إمكانية الدخول في مفاوضات بين الطرفين دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.