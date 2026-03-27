هجمات أمريكية إسرائيلية هي الاعنف على 8 محافظات إيرانية

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية واستنادا إلى تقارير المواطنين، سمعت أصوات انفجارات وتحليق مكثف لمقاتلات في 8 محافظات إيرانية على الأقل، شملت ، البرز، أصفهان، قم، أذربيجان الغربية، أذربيجان الشرقية، كرمانشاه وكردستان.وفي حصيلة أولية للاعتداءات، أعلن المساعد الأمني لمحافظ قم أن الاعتداءات استهدفت منطقة "پردیسان" في المحافظة، ما أدى إلى تضرر 3 منازل سكنية بشكل مباشر.وأكد المساعد الأمني استشهاد 6 مواطنين حتى هذه اللحظة، فيما لا تزال أعداد المصابين غير معروفة، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المستهدفة.