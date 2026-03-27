ترامب يعلن "النصر الكامل" على إيران

وقال في بث مباشر على قناة " نيوز": "حسنا، لقد ربحنا الحرب بالفعل. من الناحية العسكرية، لقد ربحنا الحرب بالكامل". وأضاف أن قررت تسليم 10 ناقلات نفط إلى ، بعد أن كان قد تحدث سابقا عن 8 ناقلات، مشيرا إلى أن "الهدية التي ذكرتها في الأيام القليلة الماضية كانت عبارة عن ثماني سفن. ثم أضافوا (السلطات الإيرانية) اثنتين أخريين.. لقد زادوا عددها بالفعل إلى 10. وهذا أثبت لي أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين".وكرر ترامب أنه أمر بتعليق الضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن طهران طلبت 7 أيام، لكنه أعطاهم 10 أيام "لأنهم قدموا لي السفن".وأضاف أن السلطات الإيرانية كانت "ممتنة جداً لذلك".وعند سؤاله عما إذا كان تعليق الضربات يشمل محطة بوشهر للطاقة النووية، قال ترامب: "وسألوا: 'هل يشمل ذلك (محطة الطاقة النووية في بوشهر)؟ لأن لديهم، كما تعلمون، محطة طاقة نووية"، دون أن يقدم إجابة حاسمة.يُذكر أن وإسرائيل شنتا عمليتهما العسكرية على في 28 شباط، مبررتين ذلك بالتهديدات الصاروخية والنووية المزعومة.وأسفرت الضربات عن اغتيال المرشد الأعلى السابق وعدد من كبار القادة، في وقت تواصل فيه إيران شن عمليات انتقامية ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الثامن والعشرين على التوالي.